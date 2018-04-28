إل جي تعلن عن أرباح قياسية والفضل يرجع لشاشات oled

أعلنت شركة إل جي عن تقريرها المالي للربع الأول من العام 2018 بتحقيقها رقم قياسي جديد في الأرباح بالنسبة للربع الأول من كل عام.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها استطاعت تحقيق 14.1$ مليار من الإيرادات وكان منها 1.03$ مليار من الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع مبيعات شاشاتها بنسبة 76.5% في هذا الربع.
وكانت إل جي قد استحوذت على مُعظم مبيعات شاشات التلفزيون في السوق، وذلك بفضل شاشاتها OLED وSuper UHD بدقة 4K، وهو ما يُبرز سبب تراجع مبيعات سامسونج في هذا النوع من الشاشات.
وقالت الشركة أنها تتوقع ارتفاع مبيعات شاشاتها خلال الربع الثاني من العام بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وهو الأمر الذي تحدثت عنه نظيرتها سامسونج أيضا، لذلك من المُمكن أن نرى تنافس أعلى على إطلاق الشاشات بتقنيات أحدث.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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