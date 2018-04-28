إل جي تعلن عن أرباح قياسية والفضل يرجع لشاشات oled

أعلنت شركة إل جي عن تقريرها المالي للربع الأول من العام 2018 بتحقيقها رقم قياسي جديد في الأرباح بالنسبة للربع الأول من كل عام.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها استطاعت تحقيق 14.1$ مليار من الإيرادات وكان منها 1.03$ مليار من الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع مبيعات شاشاتها بنسبة 76.5% في هذا الربع.

وكانت إل جي قد استحوذت على مُعظم مبيعات شاشات التلفزيون في السوق، وذلك بفضل شاشاتها OLED وSuper UHD بدقة 4K، وهو ما يُبرز سبب تراجع مبيعات سامسونج في هذا النوع من الشاشات.

وقالت الشركة أنها تتوقع ارتفاع مبيعات شاشاتها خلال الربع الثاني من العام بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وهو الأمر الذي تحدثت عنه نظيرتها سامسونج أيضا، لذلك من المُمكن أن نرى تنافس أعلى على إطلاق الشاشات بتقنيات أحدث.