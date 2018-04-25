كشفت Asus عن جهاز Lyra Trio بتقنية WiFi Mesh الجديد في مؤتمر CES 2018، ووصفته بانه مزيج مثالي من الطاقة وسهولة الاستخدام وراحة البال. وهو متوفر حاليًا للطلب المسبق وسيكون متاح في الأسواق في الأسبوع المقبل.
يستخدم جهاز Lyra Trio اتصالات MIMO 3×3 بينه وبين الأجهزة المتصلة لزيادة عرض النطاق الترددي وجعلك تشعر وكأنك متصلاً بالمصدر الرئيسي مباشرةً، كما يعمل Lyra Trio بكل بساطة ويضمن لك عدم انخفاض معدلات الفيديو أو الالعاب لمجرد أنك تتجول في المنزل.
يتم إعداد أجهزة التوجيه والتحكم فيها من خلال تطبيق Lyus من Asus، وقالت الشركة ان العملية لن تطلب أجهزة حواسب على الإطلاق.
تمتد سهولة استخدام Lyra إلى الحماية، فبنقرة واحدة، تعمل تحديثات البرامج الثابتة على التأكد من تثبيت أحدث التصحيحات الأمنية، بينما خدمة الحماية السحابية AiProtection Classic من Trend Micro تقدم الحماية ضد البرامج الضارة الموجودة على الإنترنت. هذا وبالإضافة إلى أن الجهاز مزود بضوابط أبوية مدمجة لتمكين الآباء من حماية أطفالهم مع تنظيم استخدامهم للإنترنت.
يتوفر الجهاز للطلب المسبق على أمازون بسعر 349.99 دولار مع وجود ثلاثة حزم، وسيكون متاح للشراء في 1 مايو.
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