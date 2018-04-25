سامسونج تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة أكبر من iphone x

تسعي شركة "سامسونج" للكشف عن هاتفها الجديد Galaxy S9، المقرر إطلاقه بداية عام 2019 المقبل، بشاشة أكبر من هاتف أيفون X التي تبلغ حجمها 5.8 بوصة، ويبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.3 بوصة.



ووفقًا للتسريبات، سيحتوى الهاتف على شاشة بحجم 5.8 بوصة، ولكن التقارير الحديثة تقول أن الشاشة ستكون أكبر من نوعية "أمولد".

ووفقًا للشائعات، يمتلك الهاتف كاميرا بدقة 12 ميجابكسل ومعالج أسرع وأحدث وشاشة من الحافة إلى الحافة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الشاشة الأمامية مسطحة، كما سيكون له تصميم مختلف من الجهة الخلفية، إذ سيتم تحريك الكاميرا ذات العدسة المزدوجة إلى الجانب الأيسر للجهاز.