أعلنت الشركة الأم لجوجل "ألفابت" عن أن أرباحها الفصلية قفزت بنحو 73 فى المائة، بفضل ارتفاع مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، وبشكل عام، فإن أرباحها الفصلية البالغة 9.4 مليار دولار، تجاوزت التقديرات التى وضعتها طومسون رويترز بمبلغ 6.56 مليار دولار، وهذا التقرير أدى إلى ارتفاع سعر سهم Alphabet بنسبة 3.4 فى المائة.
وزادت مبيعات الشركة فى جميع أنحاء العالم لتصل إلى 31.1 مليار دولار، وهو أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغ 30.3 مليار دولار.
ولكن هوامش ربح عملاق التكنولوجيا انخفضت فى الفصول الأخيرة، حيث تعمل على زيادة المشاريع الجديدة المكلفة فى الحوسبة السحابية والأجهزة الذكية، على الرغم من خفض الإنفاق على مجموعة غير مربحة من المبادرات الإضافية.
وارتفعت الأرباح من الإعلانات التى تم بيعها بواسطة Alphabet من خلال محرك البحث وخدمة فيديو YouTube وملايين من تطبيقات ومواقع الويب الأخرى التابعة للشركة.
من الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تطمئن المستثمرين الذين أصابهم بعض القلق بسبب بعض القضايا التى تواجه جوجل، إذ سعى المشرعون الأمريكيون فى البداية إلى استجواب Google إلى جانب شركة Facebook فى جلسة استماع حول كيفية تمكن شركة تحليل البيانات البريطانية Cambridge Analytica من الحصول على بيانات حول مستخدمى Facebook، وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث إلا أن المحللين الذين يتبعون الشركة قالوا إن جوجل قد لا تفلت من المنظمين فى الاتحاد الأوروبى، الذين يخططون لبدء تطبيق قانون خصوصية البيانات الجديد فى الشهر المقبل.
وقد يدفع هذا الأمر عدد أكبر من المستخدمين إلى رفض تلقى الإعلانات عبر الإنترنت، مما يكلف Google بضع مليارات من الدولارات من المبيعات السنوية.
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