أعلنت اليوم شركة أسوس عن هاتف جديد متوسط المواصفات يُدعى ZenFone Max Pro M1.

هاتف ZenFone Max Pro M1 يأتي بشاشة LCD بقياس 5.99 بوصة وبدقة 2160x1080 وبنسبة عرض إلى ارتفاع 18:9 ومعالج Snapdragon 636 ورامات بحجم 3 و 4 و 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 و 64 جيجابايت ودعم تركيب بطاقات microSD.

يأتي الهاتف بكاميرتين في الجهة الخلفية بدقة 13 و 5 ميجا بيكسل والرئيسية بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع وقارئ للبصمة في الجهة الخلفية.

سيتوفر الهاتف للبيع في الهند يوم 3 مايو بلونين أسود وفضي وسيكون سعره 165 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 3 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت و 195 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت و 225 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.