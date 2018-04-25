قام الصحفي البريطاني المُختص بالشئون المالية مارتن لويس برفع قضية على شركة فيسبوك بسبب ظهور صوره ضمن إعلانات العملات الرقمية بشكل غير قانوني.

وقدم لويس طلب قضيته في المحكمة البريطانية العُليا مُدعيًا أن الشركة نشرت أكثر من 50 إعلانًا مختلفًا حول العملات الرقمية المُشفرة وتم استخدام صورته فيها بشكل مُزيف لتحقيق نتائج أكبر.

وقال الصحفي البريطاني: "لقد حاربت خلال أكثر من عام لإيقاف فيسبوك من نشر إعلانات مُزيفة تحمل صورتي واسمي لخداع الناس، ولكن الأمر مازال مُستمراً.” وأضاف “أشعر بالسأم مع كل ضحية تقع نتيجة الثقة بي وتصديقها لتلك الإعلانات".

وعلى الرغم من بلاغات مارتن لويس المُستمرة على الإعلانات التي تظهر باسمه أو صورته، إلا أن فيسبوك لم تتوقف عن عرض تلك الإعلانات حتى الآن.

هذا الأمر ربما يَجُر الشركة لصراع قانوني مُختلف بعد مشاكل تسريب البيانات واستخدامها في الحملات الإعلانية للانتخابات في بريطانيا وأمريكا.