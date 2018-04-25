قام الصحفي البريطاني المُختص بالشئون المالية مارتن لويس برفع قضية على شركة فيسبوك بسبب ظهور صوره ضمن إعلانات العملات الرقمية بشكل غير قانوني.
وقدم لويس طلب قضيته في المحكمة البريطانية العُليا مُدعيًا أن الشركة نشرت أكثر من 50 إعلانًا مختلفًا حول العملات الرقمية المُشفرة وتم استخدام صورته فيها بشكل مُزيف لتحقيق نتائج أكبر.
وقال الصحفي البريطاني: "لقد حاربت خلال أكثر من عام لإيقاف فيسبوك من نشر إعلانات مُزيفة تحمل صورتي واسمي لخداع الناس، ولكن الأمر مازال مُستمراً.” وأضاف “أشعر بالسأم مع كل ضحية تقع نتيجة الثقة بي وتصديقها لتلك الإعلانات".
وعلى الرغم من بلاغات مارتن لويس المُستمرة على الإعلانات التي تظهر باسمه أو صورته، إلا أن فيسبوك لم تتوقف عن عرض تلك الإعلانات حتى الآن.
هذا الأمر ربما يَجُر الشركة لصراع قانوني مُختلف بعد مشاكل تسريب البيانات واستخدامها في الحملات الإعلانية للانتخابات في بريطانيا وأمريكا.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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