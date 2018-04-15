طورت شركة البرمجيات الأمريكية "موزيلا" إصداراً جديداً من برنامج تصفح الإنترنت "فايرفوكس" لأجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس"، يمنع مواقع الإنترنت من تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت.