تكشف شركة "وان بلس" الصينية رسميا عن هاتفها OnePlus 6 في 18 مايو، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بسعر يعادل 600 دولار، إلا أنها لا تزال تسريبات لم يتم التأكد منها بعد، لكن في نفس الوقت من المرجح أن يأتي الهاتف بتصميم النتوء في الشاشة وبمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.

كما سيأتى بكاميرا مزدوجة، إضافة إلى وجود معالج Snapdragon 845 وما يصل إلى 8 جيجابيت من ذاكرة الوصول العشوائي.