تكشف شركة "وان بلس" الصينية رسميا عن هاتفها OnePlus 6 في 18 مايو، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بسعر يعادل 600 دولار، إلا أنها لا تزال تسريبات لم يتم التأكد منها بعد، لكن في نفس الوقت من المرجح أن يأتي الهاتف بتصميم النتوء في الشاشة وبمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.
كما سيأتى بكاميرا مزدوجة، إضافة إلى وجود معالج Snapdragon 845 وما يصل إلى 8 جيجابيت من ذاكرة الوصول العشوائي.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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