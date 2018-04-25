حصلت شركة "سامسونج" خلال الأسبوع الماضي على براءة اختراع جديدة لاستخدام تقنية AR Emoji في محادثات الفيديو، وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.
وعام 2013 تقدمت شركة سامسونج بطلب براءة اختراع تيح للمستخدمين إجراء دردشة فيديو مع بعضهم البعض باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد من الوجوه أي باستخدام تقنية AR Emoji.
وتساعد AR Emoji حاليًا في إنشاء صورة رمزية استنادًا إلى صورة المستخدم نفسه، والتي يمكن بعد ذلك إرسالها كصور وملفات GIF، ولكن لا يمكن استخدامها لدردشة الفيديو، ولكن إذا تم استخدام هذه البراءة للتطبيق على AR Emoji، فيمكن أن ينظر الناس إلى الصور الرمزية من خلال دردشة الفيديو بدلاً من بعضها مباشرة.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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