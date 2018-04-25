حصلت شركة "سامسونج" خلال الأسبوع الماضي على براءة اختراع جديدة لاستخدام تقنية AR Emoji في محادثات الفيديو، وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.

وعام 2013 تقدمت شركة سامسونج بطلب براءة اختراع تيح للمستخدمين إجراء دردشة فيديو مع بعضهم البعض باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد من الوجوه أي باستخدام تقنية AR Emoji.

وتساعد AR Emoji حاليًا في إنشاء صورة رمزية استنادًا إلى صورة المستخدم نفسه، والتي يمكن بعد ذلك إرسالها كصور وملفات GIF، ولكن لا يمكن استخدامها لدردشة الفيديو، ولكن إذا تم استخدام هذه البراءة للتطبيق على AR Emoji، فيمكن أن ينظر الناس إلى الصور الرمزية من خلال دردشة الفيديو بدلاً من بعضها مباشرة.