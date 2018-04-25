فيسبوك تكشف عن البيانات التي يعرفها المعلنين عنك

كما تعرف أن النموذج الذي تستخدمه فيسبوك في جني الأرباح ومواصلة سيرها كشركة هو الإعلانات، وبما أنها تستخدم الإعلانات كوسيلة ربح رئيسية فإنها بحاجة إلى جذب المزيد من المعلنين إلى منصتها وأفضل طريقة لذلك هي أن تعرض للمعلنين شريحة تكون بالفعل مهتمة بإعلانات المعلن ولتحدد هذه الشريحة فإنها بحاجة إلى عمل مسح لبيانات المستخدمين وبذلك سيأتي المزيد من المعلنين لأنهم بالطبع سيكونوا متأكدين من أن أهدافهم الترويجية ستتحقق.
بعد فضيحة كامبريدج اناليتكا الشهيرة وتحقيق الكونغرس مع مارك زيكوربيرغ مؤسس فيسبوك، بدأت فيسبوك سلسلة على مدونتها الخاصة بعنوان أسئلة صعبة، وقامت بنشر تقرير جديد بعنوان متسائل: ماهي البيانات التي تعرفها إعلانات فيسبوك عني؟ وكانت الإجابة كالتالي:
نشاطك على فيسبوك هو مصدر البيانات الرئيسي للإعلانات، فإضافتك لأشياء كالعمر والجنس والحالة الإجتماعية والإهتمامات وتفاعلك مع صفحات وآخرى لا، ما المنشورات التي تستثير غريزة المشاركة والرد كل تلك الأشياء يُبنى على أساسها الإعلان، تقول فيسبوك أن هذا هو المفتاح بذلك لإنه مجرد مسح لجموع من المستخدمين فعندما يظهر لك إعلان معين وأكتشفت أنه بطريقة ما ناسب إهتماماتك فلا يعني ذلك أنك المعلن يعرف هويتك بالتحديد، كما أن الطريقة هذه مستخدمة في كثير من الخدمات مثل التلفزيون والراديو وغيره حسب زعمها.
كما أن بعض المعلنين الذين يعلنون في المنصة، يقدمون لفيسبوك معلومات مسبقة عنك فبعض المعلنين لديهم بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك والذي حصلوا عليه عن طريق نشاط قمت به سابقاً، فمثلاً لو قمت بالشراء من أمازون أو موقع سوق كوم سيكون بالطبع لديهم معلومات عنك مثل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، فلو قام أحد المتاجر تلك بالإعلان في منصة فيسبوك وتقدم بطلب لفيسبوك لمحاولة الترويج لدى عملاء سابقين ستبحث فيسبوك عن العملاء السابقين عبر البريد الإلكتروني وبذلك ستصلك الإعلانات، يمكنك معرفة المعلنين الذين يستهدفونك بحملات إعلانية عن طريق معلومات سابقة يعرفونها عنك عن طريق تفضيلات الإعلانات في فيسبوك.
تقول فيسبوك أنه لا يوجد وسيلة لإيقاف الإعلانات -والتي تعني إيقاف جمع البيانات-، فالإعلانات هي التي تجعل فيسبوك مجاني كما أنه لا يمكن القول أن فيسبوك تبيع بيانات الناس كمنتجات، المنتج هو منصة فيسبوك الشبكة الإجتماعية التي عن طريقها تتابع الأخبار وتتواصل مع الأصدقاء.
ولكن برأي جمع فيسبوك لبيانات المستخدمين تخطى مسألة الإعلانات ففيسبوك يقوم بجمع بيانات عن المستخدمين أوسع بكثير من كونها إستهداف تسويقي.
GMT 17:10 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأسوس تطلق هاتفها الذكي "ZenFone Max Pro M1" ببطارية عملاقة
GMT 17:08 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانصحفي يرفع قضية ضد "فيسبوك" لاستخدام صوره في الإعلانات
GMT 17:05 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان"وان بلس" تكشف عن OnePlus 6 في 18 مايو المقبل
GMT 17:00 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان"سامسونج" تسجل براءة اختراع جديدة لاستخدام ميزة AR Emoji في محادثات الفيديو
GMT 16:52 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانرسائل مزعجة تقلق مستخدمي الـ"Gmail".. والشركة تتعهد بالإصلاح
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك