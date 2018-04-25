تلقى بعض مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail إعلانات مزعجة يتم إرسالها إليهم من حساباتهم الخاصة على الرغم من تحديث كلمات المرور والمصادقة الثنائية، مما يجعلهم يتقدمون بشكوى.
ووفقًا لتقرير من موقع "Mashable"، أكد أن مرسلي الرسائل المزعجة يستخدمون عناوين البريد المزورة، لجعلها تظهر وكأنها مرسلة عبر "شركة اتصالات كندية" تسمى "Telus".
وقال المتحدث باسم جوجل: "نحن على علم بحملة البريد المزعج التي تؤثر على مجموعة فرعية من مستخدمي Gmail وتم اتخاذ إجراءات فعالة للحماية من ذلك".
كما أن فريق الشركة يعيد تصنيف جميع رسائل البريد الإلكتروني المسيئة على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وأكد على أن الحسابات لم تتعرض للاختراق.
كما توجه عددا كبيرا من المستخدمين إلى منصات مثل تويتر وحسابات جوجل للتعبير عن غضبهم من تلك المشكلة، واعتقد البعض أن حساباتهم على "جى ميل" تم اختراقها، ولكن ردت الشركة على بعض منهم وقالت أن هذه المشكلة يجرى التعامل معها.
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