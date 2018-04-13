ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن محكمة قضت اليوم الجمعة، بضرورة حجب تطبيق تليغرام للرسائل داخل روسيا.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا، قالت الأسبوع الماضي، إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.