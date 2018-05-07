أكّد الدكتور هشام الديب، مدير معهد بحوث الإلكترونيات، على أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات تعمل على تقديم شركات صغيرة واعدة للمجتمع المصري، مِن خلال دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي، وذلك عن طريق الحاضنات التكنولوجية مثل حاضنة "طريق".

وأضاف الديب في تصريحات صحافية على هامش حفلة تخرّج الدفعة الأولى من "حاضنة طريق" التكنولوجية، أنه بجانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل وزارة الإنتاج الحربي على دعم مشروعات الحاضنة، مشيرا إلى توقيع عقد لتصنيع أول رسيفر محلي مزوّد بـwifi.

وأوضح أنّ معهد بحوث الإلكترونيات أسهم في تصنيع هذا الريسيفر الذي سيُوفّر العملة الصعبة بجانب تكلفته الأقل ما يخدم المواطن في النهاية، مؤكدا على أن الشركات الناشئة تعمل دومًا على تقديم كل الدعم لأي منتج.​