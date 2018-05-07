أكّد الدكتور هشام الديب، مدير معهد بحوث الإلكترونيات، على أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات تعمل على تقديم شركات صغيرة واعدة للمجتمع المصري، مِن خلال دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي، وذلك عن طريق الحاضنات التكنولوجية مثل حاضنة "طريق".
وأضاف الديب في تصريحات صحافية على هامش حفلة تخرّج الدفعة الأولى من "حاضنة طريق" التكنولوجية، أنه بجانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعمل وزارة الإنتاج الحربي على دعم مشروعات الحاضنة، مشيرا إلى توقيع عقد لتصنيع أول رسيفر محلي مزوّد بـwifi.
وأوضح أنّ معهد بحوث الإلكترونيات أسهم في تصنيع هذا الريسيفر الذي سيُوفّر العملة الصعبة بجانب تكلفته الأقل ما يخدم المواطن في النهاية، مؤكدا على أن الشركات الناشئة تعمل دومًا على تقديم كل الدعم لأي منتج.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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