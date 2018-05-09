كشف باحثون أمنيون أن التحديث الجديد لنظام التشغيل "آي أو إس" قد يصعب الأمر على السلطات الأمنية، التي تعتمد على قوة القانون من أجل الوصول إلى الملفات الموجودة على هاتف المشتبه به.
وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن ميزة "الأمان" الجديدة تم رصدها في النسخة التجريبية من التحديث الجديد (iOS 11.4)، التي من المتوقع أن يتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعمل الميزة من خلال تعطيل منفذ (Lightning)، الذي يستخدم في شحن ومزامنة هواتف آيفون في حال لم يتم فتح قفل الهاتف لمدة 7 أيام.
ويقول خبراء أمنيون إن الميزة قد تكون في صالح المجرمين واللصوص، الذين يرغبون في الحفاظ على خصوصية هواتفهم، مشيرين إلى أن السلطات الأمنية قد تواجه صعوبة بالغة في اقتحام هواتف المشتبه بهم.
وأضافوا: "كان عناصر الأمن يستغلون المنفذ المذكور سلفا من أجل اختراق أي هاتف والوصول إلى ملفاته".
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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