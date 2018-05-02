لقد أصبحت أدوات الخصوصية والممارسات المتعلقة ببيانات المستخدمين على الفيسبوك تحت المجهر مؤخرًا بعد فضيحة خصوصية البيانات التي أدت إلى إساءة إستخدام المعلومات الشخصية للملايين من مستخدمي الفيسبوك. قبل مؤتمر الفيسبوك السنوي للمطورين Facebook F8 المنعقد اليوم، قامت الفيسبوك بإطلاق أداة جديدة للخصوصية تدعى "Clear History".
تم إستلهام أداة "Clear History" من الطريقة البسيطة التي تتيحها متصفحات الويب للمستخدمين لمسح ملفات الكوكيز وسجل التصفح. تكمن الفكرة وراء هذه الميزة في منح المستخدمين التحكم الكامل في الوقت الذي يريدون فيه مسح سجلهم وجميع ملفات تعريف الإرتباط المعروفة إختصارًا بإسم Cookies.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد مارك زوكربيرج أنه يتم حاليا إنشاء نسخة من هذه الميزة من أجل الفيسبوك وأنها ستكون بسيطة من حيث التحكم بحيث يمكن للمستخدمين إستخدامها على الفيسبوك لمسح سجل التصفح الخاص بهم والذي يتضمن ما قاموا بالنقر عليه، ومواقع الويب التي قاموا بزيارتها، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي قاموا بها.
بمجرد إطلاق هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من رؤية المعلومات حول التطبيقات ومواقع الويب التي تفاعلوا معها على الفيسبوك. وسيكون بإمكانهم بعد ذلك استخدام هذه الأداة لمسح تلك البيانات من حساباتهم. وستمكنهم هذه الأداة أيضًا من تعطيل خيار تخزين هذه المعلومات على هذا الحساب في المقام الأول.
نظرًا إلى أن حذف ملفات تعريف الارتباط في المتصفح قد تجعل تجربة التصفح أكثر سوءًا في بعض الجوانب حيث يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول مرة أخرى إلى مواقع الويب وإعادة إعداد بعض الأشياء، فسيحدث ذلك أيضًا على الفيسبوك. ويقول مارك زوكربيرج: "تجربة الفيسبوك الخاصة بك لن تكون جيدة عندما لا يكون الموقع قادرًا على معرفة تفضيلاتك".
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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