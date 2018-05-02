كشفت إل جي قبل قليل عن هاتفها الرائد الجديد لهذا العام LG G7 ThinQ والذي جاء مطابقاً لما ورد في التسريبات طوال الايام من ناحية الشكل وحتى في المواصفات الفنية للهاتف.
لاستعادة ثقة المستهليكن عملت إل جي في هذا الهاتف على تحسين الكثير من الامور مثل الشاشة والكاميرات بالاضافة لتقنية Boombox للصوت وإضافة الذكاء الاصطناعي مع زر مخصص لإطلاق المساعد الصوتي الذكي.
مواصفات LG G7 ThinQ
الشاشة: بحجم 6.1 إنش بدقة QHD+ بنسبة عرض 19.5:9
المعالج: سناب دراجون 845
الذاكرة العشوائية: 4/6GB
ذاكرة التخزين: 64/128GB
الكاميرا الرئيسية: كاميرتين مزدوجة الاولى بدقة 16MP بفتحة عدسة f/1.9 والاخرى بدقة 16MP بفتحة عدسة f/1.6.
كاميرا السيلفي: بدقة 8MP
البطارية: بسعة 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3.0 والشحن اللاسلكي
النظام: اندرويد اوريو 8.0 مع واجهة المستخدم UX w/ AI Pack 2.0
الالوان: رمادي ، أسود ، أزرق ، وردي
مقاومة الماء: IP68
سيتوفر الهاتف في الاسواق الامريكية بدءاً من 1 يونيو ولم تتحدث شركة إل جي عن الاسعار.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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