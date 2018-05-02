كشفت إل جي قبل قليل عن هاتفها الرائد الجديد لهذا العام LG G7 ThinQ والذي جاء مطابقاً لما ورد في التسريبات طوال الايام من ناحية الشكل وحتى في المواصفات الفنية للهاتف.

لاستعادة ثقة المستهليكن عملت إل جي في هذا الهاتف على تحسين الكثير من الامور مثل الشاشة والكاميرات بالاضافة لتقنية Boombox للصوت وإضافة الذكاء الاصطناعي مع زر مخصص لإطلاق المساعد الصوتي الذكي.

مواصفات LG G7 ThinQ

الشاشة: بحجم 6.1 إنش بدقة QHD+ بنسبة عرض 19.5:9

المعالج: سناب دراجون 845

الذاكرة العشوائية: 4/6GB

ذاكرة التخزين: 64/128GB

الكاميرا الرئيسية: كاميرتين مزدوجة الاولى بدقة 16MP بفتحة عدسة f/1.9 والاخرى بدقة 16MP بفتحة عدسة f/1.6.

كاميرا السيلفي: بدقة 8MP

البطارية: بسعة 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 3.0 والشحن اللاسلكي

النظام: اندرويد اوريو 8.0 مع واجهة المستخدم UX w/ AI Pack 2.0

الالوان: رمادي ، أسود ، أزرق ، وردي

مقاومة الماء: IP68

سيتوفر الهاتف في الاسواق الامريكية بدءاً من 1 يونيو ولم تتحدث شركة إل جي عن الاسعار.