galaxy a8 يحصل على تحديث أندرويد أوريو قريبًا

هناك تقارير حديثة تؤكد أن أحدث هواتف السلسلة الشهيرة Galaxy A8 2018 وGalaxy A8 + 2018 على وشك الانضمام إلى قائمة هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو، وفقًا لتقرير نشره موقع gsmarena.

وتستغرق عملية طرح تحديث أندرويد أورويو لهواتف سامسونج جلاكسي A8 وA8 بلس إصدار عام 2018 بعض الوقت، وتقترح التقارير إطارًا زمنيًا من يوليو إلى أغسطس للإصدار النهائي.

وتسعى سامسونج لتوفير إصدار أوريو لعدد كبير من هواتفها، وكشفت الشركة هذا الأسبوع عن اقتراب وصول التحديث إلى هواتف جلاكسي s7 و s7 إيدج، ومن المقرر بدء إطلاقه في منتصف مايو الجاري.