galaxy a8 يحصل على تحديث أندرويد أوريو قريبًا

هناك تقارير حديثة تؤكد أن أحدث هواتف السلسلة الشهيرة Galaxy A8 2018 وGalaxy A8 + 2018 على وشك الانضمام إلى قائمة هواتف سامسونج التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو، وفقًا لتقرير نشره موقع gsmarena.
وتستغرق عملية طرح تحديث أندرويد أورويو لهواتف سامسونج جلاكسي A8 وA8 بلس إصدار عام 2018 بعض الوقت، وتقترح التقارير إطارًا زمنيًا من يوليو إلى أغسطس للإصدار النهائي.
وتسعى سامسونج لتوفير إصدار أوريو لعدد كبير من هواتفها، وكشفت الشركة هذا الأسبوع عن اقتراب وصول التحديث إلى هواتف جلاكسي s7 و s7 إيدج، ومن المقرر بدء إطلاقه في منتصف مايو الجاري.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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