أطلقت شركة فيسبوك تطبيق جديد يحمل اسم "Facebook Analytics"، ليساعدك أنت وفريق عملك في متابعة مدى نمو قاعدة المتابعين لنشاطك التجاري ومعدل تفاعلهم مع إعلاناتك ومعدل التحويلات Conversions، وكذلك متابعة التقارير الرئيسية بسهولة وتلقي إشعارات عند حدوث أي تغييرات في بيانات نشاطك التجاري، ويهدف هذا التطبيق إلى تمكين أصحاب الأعمال التجارية من متابعة وتطوير عملهم بكل سهولة.

وقد ظهر تطبيق “Facebook Analytics” في متاجر التطبيقات لنظامي التشغيل iOS وأندرويد اليوم قبل إنطلاق مؤتمر فيسبوك للمطورين F8.

ويوفر لك التطبيق تقارير تفصيلية عن كل ما يمثل نشاطك التجاري على الإنترنت سواء كان موقع إلكتروني أو تطبيق.

كما يمكنك إنشاء طريقة عرض مخصصة للهاتف المحمول باستخدام المقاييس الرئيسية بما في ذلك المستخدمين النشطين والإيرادات والمعلومات الديموغرافية للمستخدمين التي تشمل العُمر، الجنس وغيرها من البيانات الأخرى، وهو في ذلك يتشابه مع أداة جوجل Analytics الشهيرة.

عمل إحصاءات تلقائية وتلقي إشعارات عند حدوث أي شيء غريب في بياناتك.

مشاهدة مستوى وصول الإعلانات أو الصفحات للمستخدمين الأخرين لتبقى على قمة معدلات التحويل مع إمكانية التحليل العميق لمجموعات محددة من العملاء وغير ذلك الكثير.

بعض الأنشطة التجارية ستتمكن من الحصول على إحصاءات تلقائية مثل الفترة الزمنية التي شهدت أعلى مبيعات أو أن بعض السكان ينفقون المزيد من الوقت أو المال في تطبيقك.

نظرًا لنضج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تقتصر الشركات على مجرد الحصول على الإعجابات والمتابعين والوصول إليهم بل يريدون تحقيق أقصى استفادة تجارية من خلال التطبيقات مثل فيسبوك والبوتات التسويقية على مسنجر والحسابات الاحترافية وعلامات التسوق على إنستجرام وتطبيق واتساب للأعمال التجارية الجديد WhatsApp For Business، لذلك يريد فيسبوك تقديم أدوات جديدة لإبقائه داخل المنافسة التي كان يعتليها.

يعمل فيسبوك على تعزيز ثقة مستخدميه محاولًا إقناعهم بالاستثمار أكثر في الإعلانات والمحتوى وإدارة تواجدهم على الموقع، ولاشك أن الكثير من مستخدمي فيسبوك تمسكوا به بالرغم من مشكلة تسريب البيانات التي عاني منها مؤخرًا لأنه ببساطة لا يوجد منافس آخر يقدم طرق أكثر دقة من أجل الوصول إلى العملاء. ومع وصول تطبيق فيسبوك إلى مرحلة التشبع في أسواق معينة ونمو المستخدمين يجب أن يبحث فيسبوك عن طرق أخرى لتعزيز وجوده على قمة المنافسة.