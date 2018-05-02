فيسبوك تضيف أداة للواقع المعزز وأخرى للترجمة الفورية على منصة ماسنجر

أعلنت شركة فيسبوك في مؤتمرها السنوي F8 اليوم عن تطوير أدوات جديدة للأعمال والأشخاص العاديين على منصة ماسنجر لرفع كفاءة العمل على المنصة.

كما كشفت الشركة عن إطلاق أداة الواقع المُعزز على المنصة لتمكين الشركات والمستخدمين من عرض منتجاتهم حتى يتمكن المستخدمين الأخرين من استعراضها بشكل كامل خلال تقنية الواقع المُعزز، وهو ما يعمل على رفع مستوى فهم المستخدم للُمنتج المعروض.

وفي حال قامت شركة أحذية بالإعلان عن حذاء رياضي جديد للبيع عبر المنصة، فإن المستخدم سيكون قادراً على فتح كاميرا هاتفه ومن ثم استعراض الحذاء بشكل خاص ضمن التقنية، وهو الأمر الذي يساعد المستخدمين بشكل أكبر على استعراض أدوات المنزل أو المكاتب أيضًا.

أما الأداة الثانية فهي خاصة بالترجمة، وقد أطلقت عليها فيسبوك اسم M Translation نسبة إلى ماسنجر، وتقوم طريقة عملها على ترجمة النصوص أثناء مراسلة المستخدمين لأصحاب الأعمال، حيث بمجرد ارسال المستخدم لرسالة بلغة مختلفة عن لغة صاحب السلعة، ستقوم الأداة بعرض رسالة حول إمكانية ترجمة النص المُرسل لفهمه.

وتهدف الشركة من خلال هذه الأداة لتوسيع دائرة التواصل بين أصحاب السلع والمشترين لزيادة التعامل عبر منصة ماسنجر للأعمال.

وستُتيح الشركة هذه الأداة حالياً للغتين الإنجليزية والاسبانية في الولايات المُتحدة الأمريكية، ولكنها تحدثت عن عملها على توسيع دائرة الترجمة لتشمل لغات أخرى.

ويشار إلى أن فيسبوك كانت قد أطلقت تطبيق مُنفصل لأداة تحليل البيانات Facebook Analytics وذلك قبل انطلاق مؤتمرها السنوي بساعات.