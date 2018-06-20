أطلقت جوجل تطبيق البودكاست الرسمي المخصص لنظام اندرويد وذلك بعد سنين من ذهاب المستخدمين إلى حلول خارجية للوصول إلى القنوات التي يحبونها.

وذكرت الشركة أن انفجار الابداع الذي لوحظ مؤخراً دفعها لإنشاء هذا التطبيق حيث بات البودكاست أحد أكثر وسائل الترفيه والإعلام إثارة في العالم هذه الفترة.

وهناك واجهة سهلة في التطبيق، حيث تقدم لك الكثير من الحلقات للاستماع ، متنوعة مابين سياسة ودين وفنون ورياضة والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات.

من خلال الواجهة يمكنك الاشتراك في القنوات التي ترغب ايضاً يمكنك تنزيل الحلقات او الاستماع لها عبر الانترنت ومن الجميل ان التطبيق يدعم المزامنة وهذا يمكنك من بدء الحلقة على جهاز وتكملتها على هاتف اخر وهكذا.