أطلقت جوجل تطبيق البودكاست الرسمي المخصص لنظام اندرويد وذلك بعد سنين من ذهاب المستخدمين إلى حلول خارجية للوصول إلى القنوات التي يحبونها.
وذكرت الشركة أن انفجار الابداع الذي لوحظ مؤخراً دفعها لإنشاء هذا التطبيق حيث بات البودكاست أحد أكثر وسائل الترفيه والإعلام إثارة في العالم هذه الفترة.
وهناك واجهة سهلة في التطبيق، حيث تقدم لك الكثير من الحلقات للاستماع ، متنوعة مابين سياسة ودين وفنون ورياضة والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات.
من خلال الواجهة يمكنك الاشتراك في القنوات التي ترغب ايضاً يمكنك تنزيل الحلقات او الاستماع لها عبر الانترنت ومن الجميل ان التطبيق يدعم المزامنة وهذا يمكنك من بدء الحلقة على جهاز وتكملتها على هاتف اخر وهكذا.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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