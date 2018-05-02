إنستجرام تبدأ في إخفاء تعليقات التنمر والسخرية

بدأت إنستجرام في تطوير فلترة التعليقات المزعجة والسبامية لتشمل التنمر والسخرية على المستخدمين من خلال إعداد خاص مفعل تلقائياً.

ومن خلال الذكاء الصناعي سيتعرف إنستجرام على التعليقات وملاحظة وإخفاء التعليقات التي تهاجم مظهر أو شخصية المستخدم وكذلك أية تهديدات بسلامته وصحته.

من الجيد أن إنستجرام فعلت الخيار افتراضيًا لدى الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر الإعدادات لو أردت أن ترى كل التعليقات بما فيها السلبية والمزعجة والساخرة.

بالطبع نظام التعرف على التعليقات يخص اللغة الإنكليزية فقط حالياً، لكنه مستقبلاً سيتوسع ليتعرف على المزيد من اللغات ولنأمل أن تكون العربية بينما بالرغم من صعوبتها على أنظمة الذكاء الصنعي والتعرف على المعاني.