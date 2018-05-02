إنستجرام تبدأ في إخفاء تعليقات التنمر والسخرية

بدأت إنستجرام في تطوير فلترة التعليقات المزعجة والسبامية لتشمل التنمر والسخرية على المستخدمين من خلال إعداد خاص مفعل تلقائياً.
ومن خلال الذكاء الصناعي سيتعرف إنستجرام على التعليقات وملاحظة وإخفاء التعليقات التي تهاجم مظهر أو شخصية المستخدم وكذلك أية تهديدات بسلامته وصحته.
من الجيد أن إنستجرام فعلت الخيار افتراضيًا لدى الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر الإعدادات لو أردت أن ترى كل التعليقات بما فيها السلبية والمزعجة والساخرة.
بالطبع نظام التعرف على التعليقات يخص اللغة الإنكليزية فقط حالياً، لكنه مستقبلاً سيتوسع ليتعرف على المزيد من اللغات ولنأمل أن تكون العربية بينما بالرغم من صعوبتها على أنظمة الذكاء الصنعي والتعرف على المعاني.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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