podcast تطبيق جديد من جوجل لنظام الأندرويد

تعمل شركة جوجل علي طرح تطبيق جديد يحمل اسم "Google Podcasts" لنظام تشغيل أندرويد، والذي يمكن المستخدمين من ربط الأشخاص بالبرامج التي قد يستمتعون بها استنادًا إلى عادات الاستماع عن طريق خوارزميات توصيات جوجل لأجهزة بودكاست.

قال زاك ريني ويدين، مدير المنتج على التطبيق إن "لا يزال هناك الكثير من المساحة للنمو عندما يتعلق الأمر بالاستماع للبودكاست". وأضاف: ""إن إنشاء تطبيق أندرويد أصلي من إنتاج شركة podcast يمكن أن يصل إلى ضعف عدد المستمعين من جميع أنحاء العالم.

ستبدو Google Podcasts مألوفة لأي شخص يستخدم تطبيق podcast من قبل. فهو يتيح لك البحث عن ملفات podcast جديدة وتنزيلها وتشغيلها على راحتك.

قم بفتح التطبيق، ويعرض قسم يسمى "من أجلك" حلقات جديدة من العروض التي اشتركت فيها، وحلقات كنت تستمع إليها ولم تنته بعد، وقائمة من حلقاتك التي تم تنزيلها. مرر لأسفل، وستشاهد أهم عناصر البودكاست الشائعة، سواء بشكل عام أو حسب الفئة. يحتوي مشغل podcast على عناصر تحكم أقل دقة من التي قد تستخدمها من تطبيقات مثل Overcast، ولا يمكنك تخصيص أزرار التخطي أو إنشاء قوائم تشغيل من البودكاست للاستماع إليها.

تم دمج تطبيق Podcasts مع مساعد جوجل، مما يعني أنه يمكنك البحث عن عناصر البودكاست وتشغيلها أينما كان مساعدك ممكّنًا. ستقوم الشركة بمزامنة مكانك في podcast عبر جميع ملفات podcast، لذلك إذا استمعت إلى نصف podcast في طريقك إلى المنزل من العمل، يمكنك استئناف ذلك على Google Home الخاص بك بمجرد عودتك إلى المنزل.