كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطبيق Avatar Editor، وهو محرر خاص للصور الرمزية، لمستخدمي أجهزة Xbox للألعاب، وفقا لما نشره موقع engadget الأمريكي.
وكشفت الشركة في موقعها الرسمي عن إطلاق نسخة محرر الصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders، وهو ما يعني أنه سيكون بمقدورهم تغيير الصور الخاصة بهم بطريقة جديدة وحيوية عبر المحرر الذي أطلقته الشركة مع التحديث الجديد، كما يمكن للمستخدمين الآن تغيير صورتهم الرمزية أو الأفاتار بطريقة مميزة ومع خيارات متعددة.
وكشفت مايكروسوفت أن المحرر الجديد سيوفر العديد من خيارات التحكم للمستخدمين في الصور الرمزية، حيث سيكون بمقدور المستخدمين تغيير لون البشرة والشعر والملابس وغيرها من الأمور البسيطة، مع إمكانية شراء عناصر أخرى عبر المتجر لجعل الصورة أفضل، مع ملاحظة أن هذا التحديث قيد الاختبار، وستقوم الشركة بإضافة المزيد من التحديثات بعد الانتهاء من هذه الفترة التجريبية.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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