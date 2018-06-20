كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تطبيق Avatar Editor، وهو محرر خاص للصور الرمزية، لمستخدمي أجهزة Xbox للألعاب، وفقا لما نشره موقع engadget الأمريكي.

وكشفت الشركة في موقعها الرسمي عن إطلاق نسخة محرر الصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders، وهو ما يعني أنه سيكون بمقدورهم تغيير الصور الخاصة بهم بطريقة جديدة وحيوية عبر المحرر الذي أطلقته الشركة مع التحديث الجديد، كما يمكن للمستخدمين الآن تغيير صورتهم الرمزية أو الأفاتار بطريقة مميزة ومع خيارات متعددة.

وكشفت مايكروسوفت أن المحرر الجديد سيوفر العديد من خيارات التحكم للمستخدمين في الصور الرمزية، حيث سيكون بمقدور المستخدمين تغيير لون البشرة والشعر والملابس وغيرها من الأمور البسيطة، مع إمكانية شراء عناصر أخرى عبر المتجر لجعل الصورة أفضل، مع ملاحظة أن هذا التحديث قيد الاختبار، وستقوم الشركة بإضافة المزيد من التحديثات بعد الانتهاء من هذه الفترة التجريبية.