yahoo mail يحصل على تحديث جديد

حصل تطبيق Yahoo Mail على مزايا جديدة منها تصميم جديد للتطبيق وخطوط جديدة ورسوم متحركة تفاعلية، كما أطلقت شركة "ياهو"، نسخة Yahoo Mail Go الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android Go Edition، وجاء هذا وفقا لما نشره موقعfonearena الهنديز

كما وفر التحديث الجديد للمستخدمين ميزة التمريرات السريعة للقيام ببعض الأمور مثل حذف الرسائل أو ارشفتها وغيرها من الأمور، كما يمكن الآن للمستخدمين تخصيص شكل التطبيق من خلال الاعتماد على مجموعة من المظاهر الجديدة والخلفيات المميزة، إضافة إلى القدرة على تنظيم المجلدات بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بنسخة Yahoo Mail Go، تأتي في حجم 12 ميجا بايت فقط، ولا تستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما تقول الشركة أن هذه النسخة توفر نفس الأداء والمميزات الموجودة في النسخة الرئيسية من التطبيق، وأنها تستخدم نفس البنية تماما مثل تطبيق Yahoo Mail الأساسي.