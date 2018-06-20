yahoo mail يحصل على تحديث جديد

حصل تطبيق Yahoo Mail على مزايا جديدة منها تصميم جديد للتطبيق وخطوط جديدة ورسوم متحركة تفاعلية، كما أطلقت شركة "ياهو"، نسخة Yahoo Mail Go الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android Go Edition، وجاء هذا وفقا لما نشره موقعfonearena الهنديز
كما وفر التحديث الجديد للمستخدمين ميزة التمريرات السريعة للقيام ببعض الأمور مثل حذف الرسائل أو ارشفتها وغيرها من الأمور، كما يمكن الآن للمستخدمين تخصيص شكل التطبيق من خلال الاعتماد على مجموعة من المظاهر الجديدة والخلفيات المميزة، إضافة إلى القدرة على تنظيم المجلدات بسهولة ويسر.
وفيما يتعلق بنسخة Yahoo Mail Go، تأتي في حجم 12 ميجا بايت فقط، ولا تستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما تقول الشركة أن هذه النسخة توفر نفس الأداء والمميزات الموجودة في النسخة الرئيسية من التطبيق، وأنها تستخدم نفس البنية تماما مثل تطبيق Yahoo Mail الأساسي.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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