في إطار سعيه للتطوير، أتاح تطبيق سناب شات، سلسلة من عدسات الواقع المعزز التي تساعد المستخدمين في رؤية الشعاب المرجانية والثعابين المائية.

ويمكنك الحصول على مقربة من المخلوقات البحرية مثل السلاحف البحرية، وثعبان الموراي دون الحاجة إلى وضع بعض معدات الغوص.

وتعد هذه إبداعات Lens Studio؛ لذا تحتاج فقط إلى الحصول على Snapcodes للبدء في رؤية الشعاب المرجانية التي تكون في شكل محاضرة فيلم وثائقي، ومع ذلك، وهذا يتعلق بتعزيز الاهتمام بالشعاب المرجانية، سواء كنت مهتمًا بالحفاظ عليها أو كنت مهتمًا فقط بما يحدث تحت الأمواج.