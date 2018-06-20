في إطار سعيه للتطوير، أتاح تطبيق سناب شات، سلسلة من عدسات الواقع المعزز التي تساعد المستخدمين في رؤية الشعاب المرجانية والثعابين المائية.
ويمكنك الحصول على مقربة من المخلوقات البحرية مثل السلاحف البحرية، وثعبان الموراي دون الحاجة إلى وضع بعض معدات الغوص.
وتعد هذه إبداعات Lens Studio؛ لذا تحتاج فقط إلى الحصول على Snapcodes للبدء في رؤية الشعاب المرجانية التي تكون في شكل محاضرة فيلم وثائقي، ومع ذلك، وهذا يتعلق بتعزيز الاهتمام بالشعاب المرجانية، سواء كنت مهتمًا بالحفاظ عليها أو كنت مهتمًا فقط بما يحدث تحت الأمواج.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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