google photos يدعم الآن البحث عن الصور التي تم التقاطها في العمل

خلال مؤتمر جوجل للمطورين I/O 2018 والمنعقد قبل أشهر قليلة من الآن، تطرقت الشركة إلى خدمتها "Google Photos" بشكل كبير، حيث أعلنت عن إضافة قدرات الذكاء الإصطناعي "AI" للخدمة، على أن يكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة، وهذا بالضبط ما نلمسه هذه الأيام، حيث تحسّن التطبيق والخدمة ورأينا ميزات ذكية جديدة.

آخرها دعم الخدمة والتطبيق الآن للبحث عن الصور التي تم إلتقاطها في العمل، وتبدو هذه الإضافة مفيدة للغاية، حيث إذا كان عملك يتطلب منك الاحتفاظ بعلامة تبويب المستندات أو العناصر، أو إذا قمت بتصنيع منتجات مبتكرة تقوم بتصنيفها، أو إذا قمت بتنزيل صور في العمل لأي سبب آخر، فقد تحتاج إلى طريقة سهلة لتصفية تلك الصور، لتتمكن الآن من إجراء ذلك بسرعة عن طريق كتابة "العمل" في حقل بحث صور جوجل.

أما فيما يخص طريقة عمل هذه الميزة، فربما تستخدم الشركة إعدادات الموقع والعمل على إجراء البحث السريع عن الصور التي تم التقاطها أثناء العمل والعثور عليها، أخيرًا من المنطقي أن نرى إعدادات ذكية أخرى خلال المرحلة المقبلة تشبه هذه الميزة الجديدة، مثلًا الصور التي تم إلتقاطها في المنزل، أو في أماكن أخرى يهتم بها غالبية المستخدمين.