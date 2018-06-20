google photos يدعم الآن البحث عن الصور التي تم التقاطها في العمل

خلال مؤتمر جوجل للمطورين I/O 2018 والمنعقد قبل أشهر قليلة من الآن، تطرقت الشركة إلى خدمتها "Google Photos" بشكل كبير، حيث أعلنت عن إضافة قدرات الذكاء الإصطناعي "AI" للخدمة، على أن يكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة، وهذا بالضبط ما نلمسه هذه الأيام، حيث تحسّن التطبيق والخدمة ورأينا ميزات ذكية جديدة.
آخرها دعم الخدمة والتطبيق الآن للبحث عن الصور التي تم إلتقاطها في العمل، وتبدو هذه الإضافة مفيدة للغاية، حيث إذا كان عملك يتطلب منك الاحتفاظ بعلامة تبويب المستندات أو العناصر، أو إذا قمت بتصنيع منتجات مبتكرة تقوم بتصنيفها، أو إذا قمت بتنزيل صور في العمل لأي سبب آخر، فقد تحتاج إلى طريقة سهلة لتصفية تلك الصور، لتتمكن الآن من إجراء ذلك بسرعة عن طريق كتابة "العمل" في حقل بحث صور جوجل.
أما فيما يخص طريقة عمل هذه الميزة، فربما تستخدم الشركة إعدادات الموقع والعمل على إجراء البحث السريع عن الصور التي تم التقاطها أثناء العمل والعثور عليها، أخيرًا من المنطقي أن نرى إعدادات ذكية أخرى خلال المرحلة المقبلة تشبه هذه الميزة الجديدة، مثلًا الصور التي تم إلتقاطها في المنزل، أو في أماكن أخرى يهتم بها غالبية المستخدمين.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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