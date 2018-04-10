ظهرت بعض الشائعات فى الفترة الأخيرة تقول إن شركة "سبوتيفاى" المتخصصة فى خدمة البث الموسيقى تعمل حاليا على إنتاج مكبر صوت ذكى خاص بها، حيث سيكون أول جهاز تنتجه الشركة على الإطلاق، وتم رصد إعلان جديد عبر التطبيق لهذا المنتج الجديد، والذى يبدو أنه سيكون مكبر صوت ذكى داخل السيارة.