أطلقت شركة "أبل" تحديث جديد لنظام التشغيل MacOS High Sierra، ويحمل الإصدار رقم 10.13.5، بحب ما جاء بموقع هندي شهير.
ويوفر التحديث العديد من المميزات؛ بما في ذلك ميزة مزامنة رسائل SMS مع iCloud، والتي تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل مع مرفقاتها فى iCloud.
وهذا يتيح للمستخدم الحصول على النسخ الاحتياطي ومزامنة الرسائل عبر جميع أجهزة Mac وiPhone وiPad التى تعمل بأحدث تحديث للبرنامج، ففي السابق كان الأمر يتطلب من المستخدم استعادتها من نسخة احتياطية من Mac، كذلك يوفر التحديث الجديد تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء وتحديثات الأمان.
وقدمت شركة أبل تحديث 11.4 لنظام تشغيل tvOS والذي يوفر الكثير من المميزات، حيث ركز 7على دعم AirPlay 2 لمزامنة أكثر من جهاز في ذات الوقت، كما طرحت الشركة أيضًا watchOS 4.3.1 لمعالجة بعض المشاكل وأهمها تلك التي تؤدي لتوقف الساعة عن الاستجابة عند بدء التشغيل.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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