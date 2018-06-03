أطلقت شركة "أبل" تحديث جديد لنظام التشغيل MacOS High Sierra، ويحمل الإصدار رقم 10.13.5، بحب ما جاء بموقع هندي شهير.

ويوفر التحديث العديد من المميزات؛ بما في ذلك ميزة مزامنة رسائل SMS مع iCloud، والتي تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل مع مرفقاتها فى iCloud.

وهذا يتيح للمستخدم الحصول على النسخ الاحتياطي ومزامنة الرسائل عبر جميع أجهزة Mac وiPhone وiPad التى تعمل بأحدث تحديث للبرنامج، ففي السابق كان الأمر يتطلب من المستخدم استعادتها من نسخة احتياطية من Mac، كذلك يوفر التحديث الجديد تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء وتحديثات الأمان.

وقدمت شركة أبل تحديث 11.4 لنظام تشغيل tvOS والذي يوفر الكثير من المميزات، حيث ركز 7على دعم AirPlay 2 لمزامنة أكثر من جهاز في ذات الوقت، كما طرحت الشركة أيضًا watchOS 4.3.1 لمعالجة بعض المشاكل وأهمها تلك التي تؤدي لتوقف الساعة عن الاستجابة عند بدء التشغيل.