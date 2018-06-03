سامسونغ تُضيف ملصقات جديدة لميزة ar emoji

بالتزامن مع إطلاق هاتفي جلاكسي S9 وS9+، كانت قد أطلقت شركة سامسونغ ميزة AR Emoji، وتعمل الأن على تحديثها بإضافة 18 ملصقًا جديدًا، حسبما نشره موقع هندي شهير.
والـ18 ملصقا الجديدة ترفع العدد الإجمالى إلى 36 إيموشن مختلفا، كما ذكرت الشركة أيضًا أنها تخطط لتقديم 18 إيموشن إضافيًا في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجعل العدد الإجمالي لهذه الملصقات لحوالي 54 ملصقا.
كما يتيح تحديث تطبيق الكاميرا الجديد، والذي يتواجد في قسم "تطبيقاتي" للمستخدمين الوصول إلى ملصقات AR Emoji الجديدة ومشاركته مباشرة من لوحة المفاتيح أو نسخها ولصقها من تطبيق المعرض إلى النظام الأساسي أو أي خدمة تراسل فوري يعتمد عليها المستخدم.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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