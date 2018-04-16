ناسا تطلق تلسكوباً لرصد كواكب قابلة للاستيطان البشري

تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الإثنين، تلسكوباً جديداً لرصد كواكب قريبة من حجم الأرض، ربما تكون قابلة لعيش البشر.
ويطلق المسبار ترانزيتينغ إكزوبلانت سورفي ساتلايت "تيس" في 18:32 بالتوقيت المحلي بواسطة صاروخ "فالكون 9" من صنع شركة "سبايس أكس" من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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