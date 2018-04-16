ناسا تطلق تلسكوباً لرصد كواكب قابلة للاستيطان البشري

تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الإثنين، تلسكوباً جديداً لرصد كواكب قريبة من حجم الأرض، ربما تكون قابلة لعيش البشر.

ويطلق المسبار ترانزيتينغ إكزوبلانت سورفي ساتلايت "تيس" في 18:32 بالتوقيت المحلي بواسطة صاروخ "فالكون 9" من صنع شركة "سبايس أكس" من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.