"هاكرز" يهاجمون مراكز للبيانات حول العالم من ضمنها في إيران ويتركون صورة العلم الأميركي ومعها تحذير يقول "لا تعبثوا بانتخاباتن
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GMT 14:33 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالنظام السوري يعلن عن التوصل لاتفاق مع فصيل جيش الإسلام للإجلاء من دوما
GMT 14:19 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
GMT 14:15 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانوفاة طارق حسن رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي الأسبق
GMT 14:09 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانوفاة لاعب نادي الزمالك لكرة اليد أحمد إيهاب
GMT 13:59 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانتدمير مقرين لتنظيم داعش في عملية عسكرية شمال شرقي بعقوبة
GMT 13:55 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمدفعية الجيش تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للانقلابيين بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرقي البلاد، ومقتل أكثر من 20 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثيين.
GMT 13:42 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل دولار اميركي الاحد
GMT 13:39 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل يورو الاحد
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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