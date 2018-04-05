الكشف عن موعد إطلاق هاتف هواوي onur 10

أعلنت العلامة التجارية أونور التابعة لهواوي عن 15 مايو القادم موعدا للكشف عن هاتف أونور 10، والذي يعتبر الهاتف الرئيسي القادم للعلامة التجارية.

وقامت أونور بإرسال دعوات لعدة مواقع ووسائل إعلامية عالمية لتغطية مؤتمر الكشف عن الهاتف الجديد في لندن، وشملت الدعوات صورة متحركة تشويقية من للهاتف.

ويظهر في الصورة المتحركة شكل هلامي لهاتف أونور 10 الذي ربما سيأتي بتصميم شبيه بهواتف هواوي الأخيرة، كما ظهر في الصورة كلام عن كاميرا مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي.

ومع تركيز هواوي على جودة الكاميرا مؤخرا، فلن يكون الأمر غريبا بوجود بعض التقنيات التي ظهرت في مايت 10 وبي 20 وبي 20 برو مؤخرا. حيث أن الكاميرا أصبحت أبرز علامات التنافس في عالم الهواتف الذكية.