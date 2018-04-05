الكشف عن موعد إطلاق هاتف هواوي onur 10

أعلنت العلامة التجارية أونور التابعة لهواوي عن 15 مايو القادم موعدا للكشف عن هاتف أونور 10، والذي يعتبر الهاتف الرئيسي القادم للعلامة التجارية.
وقامت أونور بإرسال دعوات لعدة مواقع ووسائل إعلامية عالمية لتغطية مؤتمر الكشف عن الهاتف الجديد في لندن، وشملت الدعوات صورة متحركة تشويقية من للهاتف.
ويظهر في الصورة المتحركة شكل هلامي لهاتف أونور 10 الذي ربما سيأتي بتصميم شبيه بهواتف هواوي الأخيرة، كما ظهر في الصورة كلام عن كاميرا مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي.
ومع تركيز هواوي على جودة الكاميرا مؤخرا، فلن يكون الأمر غريبا بوجود بعض التقنيات التي ظهرت في مايت 10 وبي 20 وبي 20 برو مؤخرا. حيث أن الكاميرا أصبحت أبرز علامات التنافس في عالم الهواتف الذكية.
GMT 17:30 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانمؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع الخميس
GMT 17:16 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانبورصة تونس تغلق على ارتفاع الخميس
GMT 17:14 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.99%
GMT 15:06 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانحريق هائل في مستشفى بإسطنبول وإجلاء مرضى
GMT 14:05 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانمنبه جديد يوقظك بـ"العطر والموسيقى والإضاءة"
GMT 14:03 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانفيسبوك تَعِد المستخدمين بحذف "الفيديوهات" التي لم يتم نشرها أبدًا
GMT 14:01 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانهواوي تطلق متجر التطبيقات الخاص بها "AppGallery" عالمياً
GMT 14:00 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانAcer تعلن عن جهاز "Aspire S24" بمواصفات غير مسبوقة
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك