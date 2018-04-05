طُرح فى الأسواق الفرنسية أحدث "منبه" يجعلك تستيقظ دون إزعاج، ويعمل المنبه على إيقاظ صاحبه عبر ثلاث مراحل، الأولى برش عطر منعش فى الغرفة، ثم يبعث بإضاءة بعد فترة، لتأتى المرحلة الأخيرة بإصدار أنغام موسيقية هادئة.
ويحتوى الجهاز الجديد على كبسولة تبعث بعطر تجعل صاحبه يشعر بأنه على شاطئ البحر، ثم تظهر إضاءة خفيفة تجعل صاحب المنبه يفتح عينيه، ليصدر بعدها موسيقى هادئة.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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