طُرح فى الأسواق الفرنسية أحدث "منبه" يجعلك تستيقظ دون إزعاج، ويعمل المنبه على إيقاظ صاحبه عبر ثلاث مراحل، الأولى برش عطر منعش فى الغرفة، ثم يبعث بإضاءة بعد فترة، لتأتى المرحلة الأخيرة بإصدار أنغام موسيقية هادئة.

ويحتوى الجهاز الجديد على كبسولة تبعث بعطر تجعل صاحبه يشعر بأنه على شاطئ البحر، ثم تظهر إضاءة خفيفة تجعل صاحب المنبه يفتح عينيه، ليصدر بعدها موسيقى هادئة.