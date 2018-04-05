قد تكون Huawei واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد كل من سامسونج وآبل مباشرة، ولكن بخلاف منافسيها، فإنها تفتقر إلى متجر تطبيقات خاص متوفر على الصعيد العالمي. هذا تغير الآن بعدما أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق متجر AppGallery، والمتاح للتحميل على جميع هواتف Huawei، وملاك الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro هم محظوظين بما فيه الكفاية لأن هذا المتجر يأتي بشكل مسبق مع هذين الجهازين.
متجر AppGallery يضم خمس تبويبات، وهي: Featured وCategory وTop وManager إضافة إلى Me حيث كل تتواجد كل من الإعدادات والتفضيلات الخاصة بالمستخدمين.
وبما أن Huawei هي أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين، فإن الكثير من التطبيقات في مختلف الفئات تستهدف الأسواق الآسيوية، مثل Amap للملاحة، وتطبيق WeChat للتواصل، وتطبيق QQMusic للترفيه. ويمكنك أيضا العثور على التطبيقات العادية مثل الفيسبوك وإنستجرام واليوتيوب، ولكن ربما قمت بتنزيلها من متجر Google Play Store.
ينبغي على ملاك هواتف Huawei تفعيل خيار تحميل تطبيقات الطرف الثالث في هواتفهم الذكية والذهاب إلى wap2.hispace.hicloud.com حيث ستبدأ عملية تنزيل تطبيق AppGallery تلقائيًا. ويمكنك تعطيل الخدمة من خلال قائمة الإعدادات في التبويب Me أو يمكن إزالته تماما، ولكن ستظل جميع التطبيقات التي تم تنزيلها على الهاتف.
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