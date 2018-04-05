طرحت شركة "Acer" الصينية حاسبها المكتبي "Aspire S24" بمواصفات فريدة.

وأهم ما يميز هذا الحاسب هيكله الأنيق المصنوع من المعدن والبلاستيك والمزود بقاعدة تحوي جهاز شحن لاسلكي سريع مخصص لتزويد الهواتف الذكية بالطاقة، ومكبرات صوت توزع الأصوات بشكل ممتاز.

وجهزت "Acer" هذا الحاسب بشاشة عالية الدقة بمقاس 23.8 بوصة ومعالج "Kaby Lake Intel Core i5" عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت وذاكرة داخلية 1 تيرابايت.

ويشبه هذا الحاسب بشكله أجهزة "Apple iMac" الشهيرة لكن سعره 899 دولارا فقط.