هواوي p20 pro يحصل علي أعلي تقييم للهواتف الذكية بالعالم من dxomark

نجح هاتف هواوي P20 Pro في تحقيق أعلي النتائج التي حصلت عليها الهواتف الذكية بحصوله على مجموع 109 درجة في اختبارات منصة DxOMark.com، الموقع الالكتروني المتخصص في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، بالإضافة الي حصول الهاتف في اختبار أخر على درجة غير مسبوقة على صعيد جودة الصور بمقدار 114 درجة. ليتفوق بذلك على جميع منافسيه المقربين مثل هواتف ’آيفون إكس‘، وجوجل بكسل 2‘، و’سامسونج جالاكسي إس 9 بلس‘، وذلك بمعدل هامشي أقرب أو أعلى من 10 درجات. وتعزز هذه النتائج المذهلة إمكانات الصورة الثابتة المذهلة في هواتف هواوي، حيث إن الهاتف يرسى معياراً جديداً على مستوى كاميرات الهواتف الذكية التي خضعت لاختبارات، بكونه أول هاتف ذكي بالعالم يأتي بنظام كاميرا ثلاثية العدسات.

تأتي اختبارات منصة DxOMark مبنية علي قيام مهندسين المنصة بتقييم أكثر من 1500 صورة اختبارية، وتصوير مقاطع فيديو لأكثر من ساعتين"، وذلك ضمن بيئات مختبرية خاضعة للضبط والرقابة وفي المشاهد الطبيعية الداخلية والخارجية، وباستخدام الإعدادات الافتراضية للكاميرا.

يعد هاتف هواوي P20 Pro، أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة هواوي الصينية الرائدة مؤخراً في نهاية شهر مارس الماضي. حيث ينفرد هذا الهاتف بكونه الجهاز الأول في العالم يأتي بثلاثة كاميرات ليمنح المستخدمين تجربة فريدة واستثنائية في التصوير الاحترافي. وبالرغم من الوقت القصير جداً من إطلاق هاتف هواوي P20 Pro، فقد نال الهاتف إشادة العديد من خبراء ومختصي الهواتف الذكية بالعالم.

لم تكتفى هواوي بإضافة مستشعر ثالث وعدسة إضافية إلى نظام الكاميرا المزدوج الحالي، حيث يساعد المستشعر الكبير في الكاميرا الرئيسية، إلى جانب المستشعر الآخر للونين الأبيض والأسود في تحقيق أداء ممتاز عند ظروف الإضاءة المنخفضة، فضلاً عن توفير نطاق تصوير ديناميكي رائدٍ ضمن فئته. وبفضل العدسة المقرّبة المكافئة (بقياس يصل إلى 80 ملم) إلى جانب المستشعر أحادي اللون وعالي الدقة، يمكن للمستخدمين الحصول على أفضل أداء لجهة تقريب الصور على مستوى سوق الهواتف الذكيّة حتى الآن. كما يساعد المستشعر أحادي اللون في الحصول على تأثيرات بوكيه ممتازة في هاتف P20 Pro.

والجدير بالذكر أن هاتف P20 Pro لا يتسبب بأي تأثيرات أو تشويش عند استخدام وضع الفيديو، وذلك بفضل خاصية تثبيت الصور الرائدة ضمن فئتها، وميزة الضبط التلقائي للصورة، وخفض مستويات الضوضاء إلى حد كبير. ومن خلال إحراز 98 درجة، نجح هذا الجهاز في التفوقّ على هاتف ’جوجل بكسل 2‘ وإبعاده عن المركز الأول في تصنيف تجارب تصوير الفيديو، مما يجعل P20 Pro حالياً أفضل الهواتف المحمولة من حيث تجارب التصوير والقيمة الشرائية مقابل المال.