أصدرت شركة جوجل معاينة مطور جديد لـنظام تشغيل Wear os Android p، تستهدف هؤلاء المستهلكين الذين يرغبون في اختبار ميزات جديدة على هواتفهم الذكية.

تم إطلاق معاينة مطوّر برامج Wear الجديد 2 في مؤتمرها السنوي I / O، مما يوفر الدعم للإجراءات في جوجل، بالإضافة إلى تحسينات مهمة متعلقة بالطاقة مثل وضع توفير شحن البطارية الجديد، وعلى الرغم من أن الإصدار الجديد من Wear متاح بالفعل للتنزيل، إلا أنه لا يمكن للجميع الحصول عليه.

وكانت جوجل قررت إعادة تصميم المساعد على نظام التشغيل Wear وإضافة ميزات دعم مثل البطاقات المرئية، ورقائق الاقتراحات، بالإضافة إلى تحويل النص إلى كلام.

حيث سينتقل وضع توفير البطارية المحسّن، كما ستلاحظ أن ساعتك الذكية ستظهر وجه ساعة كفاءة في استهلاك الطاقة بعد التحديث، وستعمل الساعة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear على إيقاف تشغيل مجموعة من الخدمات مثل أجهزة الراديو، وشاشة اللمس، وإمالة التنبيه عند تمكين هذا الخيار الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، قررت جوجل تعطيل العودة إلى شبكة Wi-Fi عند انقطاع اتصال البلوتوث بشكل أساسي، عندما لا تتصل ساعتك الذكية بشبكة Wi-Fi سيتم فصلها عن البلوتوث.