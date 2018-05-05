الأهليان والسويحلي في نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة

تنطلق، اليوم السبت، بطرابلس نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بمشاركة فرق السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

يقام ختام البطولة بنظام نصف الدوري، وتجمع المباراة الأولى الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والخاسر منهما يلتقي غدًا الأحد السويحلي، بينما يواجه السويحلي بعد غدٍ الإثنين الفائز من المباراة الأولى، على أن يتوج الفريق الأكثر نقاطًا بكأس ليبيا للكرة الطائرة.

طائرة السويحلي توجت منذ أيام ببطولة الدوري الليبي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.