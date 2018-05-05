الأهليان والسويحلي في نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة

تنطلق، اليوم السبت، بطرابلس نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بمشاركة فرق السويحلي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.
يقام ختام البطولة بنظام نصف الدوري، وتجمع المباراة الأولى الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والخاسر منهما يلتقي غدًا الأحد السويحلي، بينما يواجه السويحلي بعد غدٍ الإثنين الفائز من المباراة الأولى، على أن يتوج الفريق الأكثر نقاطًا بكأس ليبيا للكرة الطائرة.
طائرة السويحلي توجت منذ أيام ببطولة الدوري الليبي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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