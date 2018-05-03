تعرف على مواصفات حواسيب الجيب الجديدة sirius a

أتاحت شركة Ockel Computers الهولندية سلسلة الحواسيب صغيرة الحجم Sirius A للعملاء الذين سبق لهم الحجز عبر موقع indiegogo لشرائها.
وتعمل حواسيب Sirius A بنظام التشغيل ويندوز 10، وهي صغيرة تأتي بحجم الجيب ويمكن توصيلها بشاشة لتعمل كجهاز كمبيوتر كامل ولكن يمكن أن يعمل أيضًا كمركز وسائط عند توصيله بتلفزيون رقمي.
تحمل سلسلة الحواسيب بعض المواصفات الجديدة التي لم تكن في سلسلة Sirius B، فهي تأتي بشاشة تعمل باللمس ولكن الفارق الأكبر في زيادة عدد المنافذ مما يسمح للمستخدمين بتوصيل الحاسوب إلى أي شيء تقريباً.
يمتاز الحاسب بتصميم معدني أنيق ويعمل بمعالج إنتل Atom x7-Z8750 مع ذاكرة وصول عشوائي بمساحة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع Flash بسعة 64 جيجابايت.
ويأتي بشاشة تعمل باللمس بقياس 6 إنش وبدقة 1920X 1080 بيكسل، ويدعم عدد كبير من المنافذ وهم: منفذ USB Type-C ومنفذين USB 3.0 بالإضافة إلى منفذ HDMI ومنفذ إيثرنت LAN، ويدعم معيار الشبكات اللاسلكية 11ac.
فيما يضم بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يُمكنها عرض الفيديو حتى 4 ساعات متواصلة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، الأمر الذي يتيح لك العمل بكفاءة مع مختلف المهام اليومية.
يذكر أن شركة Ockal قد أطلقت إصدارين من حواسيب Sirius عام 2016 وهما: Sirius B و Sirius Black Cherry.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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