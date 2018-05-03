المواصفات الكاملة لهاتف lg g7 thinq

كشفت شركة LG عن هاتفها الجديد LG G7 ThinQ، والذي دعمته بمجموعة من المواصفات والمزايا المذهلة ونعرضها لكم في السطور التالية:-



نظام التشغيل

يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.0

مساحة الشاشة

شاشة 6.1

دقة الشاشة

1440 x 3120 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية

16 ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية

8 ميجا بيكسل

المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 845

الرامات

4 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية

64 جيجا بايت

البطارية

3000 mAh