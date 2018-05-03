أطلق تطبيق "انستجرام" عن طريقة جديدة لمشاركة لحظاتك المفضلة داخل الـ"Stories"، إذ يمكنك الآن نشر قصة داخل "انستجرام" من تطبيق خارجي دون مغادرة التطبيق المتواجد فيه.

كما سيقوم "انسجرام" بسحب الصورة إلى الكاميرا الخاصة به، وستظهر هذه الميزة لأول مرة مع تطبيقات خارجية مثل Spotify و GoPro، ولن تؤدي تلك الخطوة إلى مشاركة معلومات حسابك أو البيانات الخاصة الأخرى مع التطبيقات.

ويقدم التطبيق ميزة دردشة الفيديو الجماعية لمستخدميه، وفلاتر واقع معزز AR، وذلك بفضل Facebook Effects Platform، كما سيقوم بإعادة تصميم قسم "الاستكشاف"، والذي سيأتي قريبًا.