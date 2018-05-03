lg تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد g7 thinq بنيويورك

كشفت شركة LG رسميًا عن هاتفها الجديد G7 ThinQ بمدينة نيويورك في حدث كبير، كما زودت الشركة هاتفها الجديد بزر مخصص لمساعد Google، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

ويأتي الهاتف بتصميم أمامي مشابه لهاتف أيفون X وكاميرا مدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، كما يأتي بشاشة كبيرة الحجم قياس 6.1 بوصة ومعالج Qualcomm Snapdragon 845، جنبا إلى جنب كاميرات خلفية مزدوجة 16 ميجابيكسل وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64GB ذاكرة تخزين القابلة للتوسيع.

ودعم الهاتف ببطارية 3000mAh بشحن لاسلكي، ومستشعر بصمة الإصبع الخلفي، مع زر الطاقة المثبت على الجانب، ويأتي بأربعة خيارات للألوان هي الأزرق والأسود والرمادي والوردي الداكن.