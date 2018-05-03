lg تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد g7 thinq بنيويورك

كشفت شركة LG رسميًا عن هاتفها الجديد G7 ThinQ بمدينة نيويورك في حدث كبير، كما زودت الشركة هاتفها الجديد بزر مخصص لمساعد Google، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
ويأتي الهاتف بتصميم أمامي مشابه لهاتف أيفون X وكاميرا مدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، كما يأتي بشاشة كبيرة الحجم قياس 6.1 بوصة ومعالج Qualcomm Snapdragon 845، جنبا إلى جنب كاميرات خلفية مزدوجة 16 ميجابيكسل وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64GB ذاكرة تخزين القابلة للتوسيع.
ودعم الهاتف ببطارية 3000mAh بشحن لاسلكي، ومستشعر بصمة الإصبع الخلفي، مع زر الطاقة المثبت على الجانب، ويأتي بأربعة خيارات للألوان هي الأزرق والأسود والرمادي والوردي الداكن.
GMT 12:52 2018 الخميس ,03 أيار / مايوتعرف على مواصفات حواسيب الجيب الجديدة Sirius A
GMT 12:50 2018 الخميس ,03 أيار / مايوالمواصفات الكاملة لهاتف LG G7 ThinQ
GMT 12:42 2018 الخميس ,03 أيار / مايوتعرف على مزايا "إنستجرام" الجديدة
GMT 12:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايوشركة "كامبريدج أناليتيكا" تُغلِق أبوابها بشكل تام بعد فضيحة فيسبوك
GMT 12:29 2018 الخميس ,03 أيار / مايوشركة "Corsair" تتجهز لدخولها في عالم الشاشات بعد نجاحها الكبير
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك