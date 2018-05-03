أعلن القائمون على شركة الأبحاث كامبريدج أناليتيكا "Cambridge Analytica" عن إغلاق الشركة بشكلٍ تام بعد الفضيحة التي ضربتها مع فيسبوك بسبب استخدام بيانات المستخدمين بطريقة غير شرعية.
ويأتي هذا القرار مع إعلان مجموعة SCL المالكة للشركة عن إيقاف خدماتها وتقديم طلب لحل الشركة بعد إعلان افلاسها بسبب الفضيحة الأخيرة.
وبحسب رئيس مجموعة SCL جوليان ويتدلاند، فإن الشركة ستغلق أبوابها بسبب المشاكل الأخيرة التي خلفتها فضيحة فيسبوك، حيث أن الشركة كانت تُعاني منذ حدوث المشكلة مما تسبب بعزوف الجميع عن الاستفادة من خدماتها، وهو ما جعل إعادة تدشين خدماتها ضمن علامة تجارية جديدة صعب جداً.
وقالت الشركة في بيانها الصحفي "بعد التحقيقات الداخلية للمشاكل الأخيرة، فإننا وصلنا لمنحنى مُغلق، ونحن نشعر بالأسى التام لموظفي الشركة الذين علموا بذلك الخبر اليوم، وهو ما سيجعلهم بدون وظائف".
يُّذكر أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا تسببت أبضا بخسائر فادحة لشركة فيسبوك في الأسابيع الأخيرة، وهو ما جعلها تُغير سياستها بشكل كامل بعدها.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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