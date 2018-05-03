على ما يبدو أن عملية الاستحواذ التي حصلت مؤخراً على شركة Corsair من قبل شركة EagleTree بمبلغ 500 دولار مع الحفاظ على كامل منتجات الشركة واستمرار عملها على أكمل وجه ساعد بفتح الباب نحو توسيع دخولها في أسواق أخرى. فبهذا الاستثمار المالي الجديد من قبل شركة EagleTree نحن نتحدث الأن عن نية الشركة من الدخول في عالم تصنيع شاشات العرض والتي ستكون فيها وبكل تأكيد موجهة نحو اللاعبين.

كتذكير تأسست شركة Corsair في عام 1994 ومقرها في فريمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة على يد السيد Andy Paul وبدأت مشوارها في انتاج خط واحد من قطع الذاكرة عالية الأداء التي أطلق عليها بإسم COASt.

وبعد نجاح كبير انتقلت إلى خطوات أكثر جدية والتي جعلت من هذا الإسم يلمع في العالم، لتصبح اليوم وبكل جدارة مزود عالمي رائد لمنتجات حاسوب ذات علامة تجارية عالية الأداء والمخصصة للاعبين. منتجاتها الجديدة والرائدة تتضمن اليوم: الذواكر العشوائية، الأجهزة الطرفية، مزودات الطاقة، حلول تبريد، كيس حاسوب، حواسب مكتبية جاهزة، سماعات رأس، أقراص SSD، وغيرها من المنتجات.

كلاً من Corsair وشركة EagleTree قد وصلتا إلى اتفاقية نهائية بالشراكة مع الإدارة الحالية للاستحواذ على حصة عظمى في Corsair في نهاية شهر أغسطس من عام 2017. وكجزء من الصفقة، سيكون مؤسس Corsair ومديرها التنفيذي السيد Andy Paul محافظاً على حصة كبيرة في الشركة ليستمر بدوره كمدير تنفيذي. بينما كلاً من IMCO وHoneywell pension ستواصلان الاستثمار المشترك إلى جانب EagleTree.

بهذا الدعم الجديد كما ذكرنا تم فتح باب استثمار جديد للشركة من خلال دخولها في عالم تصنيع شاشات العرض لتنافس بذلك كبرى شركات تصنيع الشاشات بالعالم، لكن نعتقد من وجهة نظرنا انها ستركز على قسم اللاعبين فقط وربما لاحقاً نحو المستخدمين بشكل عام. طبعاً لم تكشف الشركة عن أي خط منتجات جديد بعد، إنما تأكيد هذه المعلومة اتى من Corsair نفسها حيث عرضت في قسم الوظائف الخاصة بها أنها بحاجة إلى مدير منتجات لقسم الشاشات وهو ما يعني توجه الشركة فعلياً نحو هذا السوق الجديد.

هل هي قادرة على فعل ذلك؟ بكل تأكيد ستكون قادرة على فعل ذلك، لأنها شركة تمتلك الخبرة والقدرة والعطاء والمال. لنرى خلال الأشهر القادمة إن كانت ستتحفنا بما سوف تقدمه مع شاشات العرض الجديدة.