سامسونج تكشف عن ساعتها المقبلة gear s4

وفقًا للشائعات، قررت شركة سامسونج الكشف عن Gear S4 ساعتها المقبلة تزامنا مع الكشف عن هاتف الشركة القادم Galaxy Note9 بداية أغسطس المقبل، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
ويستشهد المصدر بأن العملاق الكوري سيستعين لأول مرة بتقنية PLP، والتي تتعلق بطريقة دمج الرقائق على اللوحة، والتي ستتيح تركيب المزيد من الأجهزة على اللوحة الأم.
وهذا يعني أن سامسونج ستقوم بتجربة التقنية الجديدة لأول مرة على Gear S4، وهو ما يعني أيضا أن سامسونج ستدعم ساعتها الجديدة ببطارية أكبر بكثير من النسخ السابقة.
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تشبه مونيكا بشكل مذهل أختها بينيلوبي كروز، وتسبب ذلك في إثارة مشاعرها عندما حضرت حملة "ماغنوم" في مسرح "غران مايستري" في مدريد في أسبانيا، مساء الأربعاء، مرتدية ثوب بالغ الجمال. وضمنت الممثلة، البالغة من العمر 41 عامًا، أن كل العيون كانت عليها عندما دخلت في ثوب أحمر مزين مثير مع حقيبة مزينة بألوان قوس قزح. وظهرت ملامحها السمراء المزهلة مع المكياج الكلاسيكي. أنجبت من متبرع للسائل المنوي ويعرف أن مونيكا اتخذت قرارًا بإنجاب الأطفال بمفردها، وأنجبت الطفلة أنتونيلا من متبرع للسائل المنوي مجهول الهوية. واستغرق القرارًا خمس سنوات، حيث أخبرت صحيفة The Mail On Sunday في عام 2014: "لم يكن قرارًا اتخذته لمجرد نزوة. ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، كنت أعرف أنه يجب أن يحدث، وإن كوني أمًا مهم جدًا بالنسبة لي فليس هناك الكثير من الوقت". تختلف عن شقيقتها
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