كشف مصدر من شركة غوغل عن خطة لتحديث خدمة "جوجل ترانسليت" على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، تتيح تشغيلها دون اتصال بالإنترنت، بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
كما ستعمل الخدمة الجديدة على منح المستخدمين ترجمة أفضل للجمل الطويلة، حسبما قالت مديرة خدمة "غوغل ترانسليت" جولي كاتياو، التي جابت العالم لاستطلاع الآراء بشأن التطويرات المطلوبة على الخدمة.
وقالت كاتياو لموقع "ماشابل": "نأخذ في الاعتبار الجملة كاملة، محتوى الجملة، وأحيانا كل جزء من الفقرة".
وأضافت، أن فريق "جوجل ترانسليت" أعاد بناء الخدمة خلال الـ18 شهرا الأخيرة، مما أدى إلى "تقنية أكثر اكتمالا" مما تم إنجازه في الخدمة خلال العقد الأخير.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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