نفى موقع "فيسبوك"، تطوير أي برنامج لرصد حركة العيون عند المستخدمين، وجاء نفي "فيسبوك" في معرض أجوبة قدمتها الشركة للكونجرس، حيث أوضحت أنها كانت ستأخذ خصوصية المستخدمين في الحسبان لو قامت بتطوير تقنية رصد حركة العيون.
ويمتلك "فيسبوك" براءتي اختراع لرصد حركة العين والمشاعر، حيث تعتقد الشركة أنهما ستسهمان في حال تطويرهما بزيادة الخصوصية، لاسيما أثناء الدخول إلى خدمة الواقع الافتراضي "أوكولوس" التي اشترتها الشركة سنة 2014، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي جواب على سؤال آخر، قال فيسبوك إنه لا يستغل خاصيتي الكاميرا والميكروفون لدى المستخدمين لأجل الحصول على بيانات، دون موافقتهم.
وخضع مدير ومؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرج، لجلسة مساءلة بالكونجرس، في أبريل الماضي، حيث سئل من قبل مشرعين عن تقنيات الموقع ومسألة الخصوصية.
وجاء استدعاء مؤسس فيسبوك، بعدما كشفت تحقيقات أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" انتهكت بيانات 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، لصالح حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويخشى خبراء حصول موقع التواصل الاجتماعي على بيانات خاصة بالمستخدمين عبر طرق غير معلنة، إذ يقول مستخدمون إنهم يفاجؤون بعرض بعض الإعلانات عليهم، بعد فترة قصيرة من الحديث بشأنها، ويتساءلون حول ما إذا كان الأمر محض صدفة أم إنه ناجم بالأساس عن تقنيات تنصت تتبناها تلك المنصات.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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