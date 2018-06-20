نفى موقع "فيسبوك"، تطوير أي برنامج لرصد حركة العيون عند المستخدمين، وجاء نفي "فيسبوك" في معرض أجوبة قدمتها الشركة للكونجرس، حيث أوضحت أنها كانت ستأخذ خصوصية المستخدمين في الحسبان لو قامت بتطوير تقنية رصد حركة العيون.

ويمتلك "فيسبوك" براءتي اختراع لرصد حركة العين والمشاعر، حيث تعتقد الشركة أنهما ستسهمان في حال تطويرهما بزيادة الخصوصية، لاسيما أثناء الدخول إلى خدمة الواقع الافتراضي "أوكولوس" التي اشترتها الشركة سنة 2014، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي جواب على سؤال آخر، قال فيسبوك إنه لا يستغل خاصيتي الكاميرا والميكروفون لدى المستخدمين لأجل الحصول على بيانات، دون موافقتهم.

وخضع مدير ومؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرج، لجلسة مساءلة بالكونجرس، في أبريل الماضي، حيث سئل من قبل مشرعين عن تقنيات الموقع ومسألة الخصوصية.

وجاء استدعاء مؤسس فيسبوك، بعدما كشفت تحقيقات أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" انتهكت بيانات 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، لصالح حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويخشى خبراء حصول موقع التواصل الاجتماعي على بيانات خاصة بالمستخدمين عبر طرق غير معلنة، إذ يقول مستخدمون إنهم يفاجؤون بعرض بعض الإعلانات عليهم، بعد فترة قصيرة من الحديث بشأنها، ويتساءلون حول ما إذا كان الأمر محض صدفة أم إنه ناجم بالأساس عن تقنيات تنصت تتبناها تلك المنصات.