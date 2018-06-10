تطبيق paint 3d يحصل على تحديث جديد تعرف على مميزاته

وفرت شركة "مايكروسوفت" تحديث جديد لتطبيق الرسام Paint 3D، وهذا التحديث يوفر الكثير من المميزات، وفقا لما نشره موقع mspoweruser الأميركي.

ويحمل التحديث الإصدار رقم 4.1806.5027، كما وفر التحديث تحسين وظيفة Save أو الحفظ فى التطبيق، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من إخراج مشاريعهم ليس فقط في شكل "صورة" بل يمكن إخراجها في شكل فيديو MP4 قصير، أو صورة متحركة GIF.

عند استخدام هذه الميزة سيتمكن المستخدمون من اختيار نمط الرسوم المتحركة، واختيار العديد من التأثيرات التي يمكن تطبيقها على الصور، مع ملاحظة أن هذا التحديث متاح فقط للمستخدمين ضمن برنامج Insiders، ويمكن العثور عليه في متجر تطبيقات مايكروسوفت بسهولة ويسر.