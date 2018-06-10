تطبيق paint 3d يحصل على تحديث جديد تعرف على مميزاته

وفرت شركة "مايكروسوفت" تحديث جديد لتطبيق الرسام Paint 3D، وهذا التحديث يوفر الكثير من المميزات، وفقا لما نشره موقع mspoweruser الأميركي.
ويحمل التحديث الإصدار رقم 4.1806.5027، كما وفر التحديث تحسين وظيفة Save أو الحفظ فى التطبيق، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من إخراج مشاريعهم ليس فقط في شكل "صورة" بل يمكن إخراجها في شكل فيديو MP4 قصير، أو صورة متحركة GIF.
عند استخدام هذه الميزة سيتمكن المستخدمون من اختيار نمط الرسوم المتحركة، واختيار العديد من التأثيرات التي يمكن تطبيقها على الصور، مع ملاحظة أن هذا التحديث متاح فقط للمستخدمين ضمن برنامج Insiders، ويمكن العثور عليه في متجر تطبيقات مايكروسوفت بسهولة ويسر.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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