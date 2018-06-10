كشفت شركة "أبل" عن تحديث جديد لتطبيق Apple Music ، حيث يتيح قسم "Coming Soon” بالتطبيق للمشتركين الاطلاع على الألبومات الجديدة، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
كما يمكن العثور على القسم الخاص قريبا على نظامي iOS وMac OS، وذلك في تبويب التصفح، ومنها New Music، ثم يبحث المستخدم في الأسفل حتى يصل إلى Coming Soon، ويعرض هذا التبويب فنانين من فئات مختلفة، لكنه في نفس الوقت لا يعرض سوى 10 ألبومات فقط.
كما تضيف الشركة ملفات شخصية للفنانين، إذ تحتوى هذه الملفات الجانبية على تنسيق بسيط للغاية يضم صور الفنان في فقاعات دائرية وتبويب “Featured Release" يتضمن تواريخ الإصدار، كما يوجد زر تشغيل جديد موجود بجوار اسم الفنان.
GMT 10:59 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوتطبيق Paint 3D يحصل على تحديث جديد تعرف على مميزاته
GMT 20:55 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوأبل تطور ساعة ذكية يمكنها قياس ضغط الدم
GMT 20:49 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوساعة أبل المقبلة ستضم أزرارًا جديدة تعمل باللمس
GMT 20:43 2018 السبت ,09 حزيران / يونيومايكروسوفت تنشئ أول مركز بيانات في أعماق البحر الأسكتلندي
GMT 20:22 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوروبوت ذكر يتعرف على روبوت أنثى
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
أرسل تعليقك