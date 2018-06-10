كشفت شركة "أبل" عن تحديث جديد لتطبيق Apple Music ، حيث يتيح قسم "Coming Soon” بالتطبيق للمشتركين الاطلاع على الألبومات الجديدة، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

كما يمكن العثور على القسم الخاص قريبا على نظامي iOS وMac OS، وذلك في تبويب التصفح، ومنها New Music، ثم يبحث المستخدم في الأسفل حتى يصل إلى Coming Soon، ويعرض هذا التبويب فنانين من فئات مختلفة، لكنه في نفس الوقت لا يعرض سوى 10 ألبومات فقط.

كما تضيف الشركة ملفات شخصية للفنانين، إذ تحتوى هذه الملفات الجانبية على تنسيق بسيط للغاية يضم صور الفنان في فقاعات دائرية وتبويب “Featured Release" يتضمن تواريخ الإصدار، كما يوجد زر تشغيل جديد موجود بجوار اسم الفنان.