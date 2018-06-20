أعلنت شركة فيسبوك، أن الإعلانات الخاصة بملحقات الأسلحة لن تعرض على القاصرين بعد تحديث سياستها بداية من 21 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي الإخبارية.
وقالت فيسبوك إنها اتخذت هذا القرار في أعقاب "مراجعة منتظمة" لسياساتها، لكن موقع "ذا فيرج" الإخباري المتخصص في شؤون التكنولوجيا، ذكر أن هذه الخطوة كانت مرتبطة بمكافحة العنف المسلح في الولايات المتحدة بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدارس.
وقالت فيسبوك، " إن مبيعات الأسلحة والذخائر كانت تخضع لقيود بالفعل على شبكتها، والأمر نفسه ينطبق على الإعلانات التي كانت تساعد الناس على تغيير الأسلحة ".
كما أعلنت الشركة مؤخراً عن خطط لتحسين الطريقة التي تُخبر بها الناس عن كيفية استهدافهم من قبل الإعلانات.
واعتبارًا من الثاني من يوليو، سيجري إخبار المستخدمين عندما يستخدم أحد المعلنين وسيطًا للبيانات، أي شركة تجمع بيانات العميل وتبيعها بهدف مساعدة المعلنين على الوصول للعملاء بشكل أفضل.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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