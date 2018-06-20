أعلنت شركة فيسبوك، أن الإعلانات الخاصة بملحقات الأسلحة لن تعرض على القاصرين بعد تحديث سياستها بداية من 21 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي الإخبارية.

وقالت فيسبوك إنها اتخذت هذا القرار في أعقاب "مراجعة منتظمة" لسياساتها، لكن موقع "ذا فيرج" الإخباري المتخصص في شؤون التكنولوجيا، ذكر أن هذه الخطوة كانت مرتبطة بمكافحة العنف المسلح في الولايات المتحدة بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدارس.

وقالت فيسبوك، " إن مبيعات الأسلحة والذخائر كانت تخضع لقيود بالفعل على شبكتها، والأمر نفسه ينطبق على الإعلانات التي كانت تساعد الناس على تغيير الأسلحة ".

كما أعلنت الشركة مؤخراً عن خطط لتحسين الطريقة التي تُخبر بها الناس عن كيفية استهدافهم من قبل الإعلانات.

واعتبارًا من الثاني من يوليو، سيجري إخبار المستخدمين عندما يستخدم أحد المعلنين وسيطًا للبيانات، أي شركة تجمع بيانات العميل وتبيعها بهدف مساعدة المعلنين على الوصول للعملاء بشكل أفضل.